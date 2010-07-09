В Україні близько 340 тисяч ВІЛ-інфікованих

Кількість нових випадків ВІЛ-інфекції у 2009 році в Україні збільшилася на 5% .

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив регіональний Директор Об`єднаної Програми ООН по ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) для країн Європи і Центральної Азії Деніс БРУН.

Він відзначив, що в абсолютних цифрах кількість нових випадків ВІЛ-інфекції в 2009 році становила 19 тис. 840, проти 18 тис. 963 у 2008 році.

За словами Д.БРУНА, кількість нових випадків ВІЛ-інфекції у Росії зросла на 8%, у Білорусі - на 22%, у Грузії - на 10%.

Д.БРУН також повідомив, що останні звіти з країн регіону з цього питання свідчать, що «ситуація не дуже хороша», оскільки в усьому регіоні збільшує кількість ВІЛ-інфікованих людей .

«Ми не бачимо прогресу в уповільненні розповсюдження ВІЛ», - підкреслив Д.БРУН, при цьому він додав, що профілактична робота в країнах згортається.

Д.БРУН зазначив, що найбільше випадків захворювання, як і раніше, фіксується серед споживачів ін`єкційних наркотиків, однак ситуація посилюються тим, що у цієї категорія людей є дружини, партнери і знайомі. Це, за його словами, призводить до збільшення кількості інфікованих статевим шляхом.

Д.БРУН підкреслив, що дуже важливо проводити профілактичну роботу саме серед наркоманів, оскільки інфекція «виплескується» за межі цієї групи.

За оцінками ЮНЕЙДС, загальна кількість ВІЛ-інфікованих, за оцінками, в Україні становить близько 340 тис. осіб, оскільки через тривалий інкубаційний період складно виявити вірус.