Ціна на нафту падає, а на бензин - ні

Найближчим часом Антимонопольний комітет України (АМК) ухвалить рішення щодо трьох найбільших операторів ринку нафтопродуктів, які синхронно підвищили ціни на бензин у західному регіоні України.

Про це сказав голова АМК Олексій КОСТУСЄВ, повідомили УНІАН в прес-службі комітету.

«В Україні спостерігається дивна ситуація: щойно підвищується світова вартість нафти, як на заправках одразу ростуть ціни на бензини, вироблені з дешевшої нафти. Коли вартість на нафту в світі падає, ціни на бензини на АЗС чомусь автоматично не знижуються. Тому Антимонопольний комітет постійно працює в цьому напрямі, притягаючи до відповідальності великих нафтотрейдерів-порушників», – відзначив О.КОСТУСЄВ.

Також у повідомленні відмічено, що АМК зараз розслідує 90 справ щодо порушень конкурентного законодавства з боку учасників ринку нафтопродуктів.