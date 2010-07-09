Вартість будинків у котеджних містечках може дещо зрости

Середня вартість домоволодіння в котеджних містечках у Київському регіоні до кінця року може зрости на 3-5%.

Про це йдеться в огляді ринку елітної житлової нерухомості Києва консалтингової компанії Knight Frank LLC Ukraine, що є в розпорядженні УНІАН.

За прогнозами компанії, відновлення попиту на котеджну нерухомість можна очікувати лише після відновлення ринку міського житла і за умови наявності споруджених заміських об`єктів з розумною ціновою політикою. «У короткостроковій перспективі зростання активності покупців не чинитиме істотний вплив на цінову політику продавців. Велика кількість пропозиції робить недоцільним підвищення цін. Цінове зростання протягом II півріччя 2010 року може становити не більш як 3-5% (залежно від сегменту) по окремих об`єктах», - зазначається в огляді.

За даними компанії, середня вартість домоволодіння у котеджних містечках у Київському регіоні за півроку п.р. знизилася на 0,44 - до 2489 дол./кв. м.

За підсумками першого півріччя середні ціни елітного сегменту в цілому показали незначне падіння через зниження цін у перші місяці 2010 року.

При цьому заміська нерухомість бізнес-класу за півріччя показала падіння середніх цін на 13,5%. Основне зниження (-15%) припало на I квартал, коли девелопери пропонували різний дисконт, акції, намагаючись активізувати попит.

У сегменті економ-класу у січні також відбулося масштабне зниження цін пропозиції. Але вже з лютого, унаслідок вимивання з ринку найдешевших пропозицій і активізації покупців, середні ціни почали поступово зростати.

За даними компанії, у першому півріччі на ринку заміської нерухомості спостерігався вихід нових котеджних містечок економ-класу у форматі реалізації земельних ділянок без підряду.

Станом на червень 2010 року будівництво ведеться у 45 котеджних містечках. Крім даних об`єктів, загальна пропозиція ринку заміської нерухомості містить також 12 завершених котеджних містечок, де продовжується первинна реалізація домоволодіння.

Обсяг ринку заміської нерухомості без урахування поглинання нараховує десь 7000 домоволодінь, 94% яких реалізується у котеджних містечках, які перебувають на етапі будівництва, 6% - це готове домоволодіння в завершених котеджних містечках.

У II кварталі 2010 року на ринок заміської нерухомості вийшло 4 нових проекти із загальним потенційним обсягом будівництва 343 котеджі (ділянки). 3 котеджних містечка поповнили сегмент економ-класу – котеджне містечко в с. Золити, «Калина-1», «Калина-2» (два останніх вийшли на ринок з пропозицією ділянок без підряду). Котеджне містечко Blue Lagune, розташоване в одному з найпрестижніших місць Київської області – районі Великої Греблі, розширило сегмент елітного житла.

У компанії відзначили, що попит на заміську нерухомість усіх класів сконцентровано у сегменті готового домоволодіння. У структурі попиту по напрямах, як і раніше, лідирує Обухівський напрям. Інтересом у покупців також користуються котеджні містечка, розташовані уздовж Житомирської і Одеської автомагістралей.

Структура попиту по запрошуваних бюджетах залишається на рівні 2009 року. Так, в економ-сегменті покупцям цікаві пропозиції у ціновому діапазоні 120-180 тис. дол., у бізнес-сегменті - 250-400 тис. дол., котедж еліт-класу – від 500 тис. до 2 млн. дол.

Найбільший попит в I півріччі 2010 року мали будинки площею 250-300 кв. м із земельними ділянками 15-30 соток.