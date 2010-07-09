Євро в обмінниках перевалило за 10

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 8 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,90 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,4% відучора, і сьогодні становить 9,91/10,07 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,78-9,99 грн./євро, з продажу – в межах 10,02-10,20 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 8 липня підвищився на 0,5%, і сьогодні становить 0,2465 грн./рубль, курс продажу – на 0,3%, до 0,2559 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2530 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2540-0,2580 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,87 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс дещо знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,89-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,5%, і сьогодні становить 9,92 грн./євро, курс продажу – на 0,4%, до 10,05 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,70-9,99 грн./євро, з продажу – в межах 10,01-10,125 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках столиці дещо підвищився порівняно з 8 липня, і сьогодні становить 0,2460/0,2559 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2530 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2450-0,2630 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,93 грн., євро – 9,70/10,08 грн., рубль – 0,2250/0,2540 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 9,75/10,15 грн., рубль – 0,2440/0,2580 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,87/7,91 грн., євро – 9,85/10,10 грн., рубль – 0,2490/0,2570 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 9 липня, становить: гривні до долара США – 7,9058, до євро – 10,008743, до російського рубля – 0,25546.