Перепис українців відклали на рік

В Україні планується перенести проведення перепису населення з 2011 на 2012 рік.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила заступник голови Державного комітету статистики України Наталія ВЛАСЕНКО.

"Минулого року мав відбуватися пробний перепис, а основний - у 2011 році. Але, враховуючи кризу, в минулому році не були передбачені кошти на проведення пробного перепису, і ми були змушені подати пропозиції уряду щодо перенесення термінів", - сказала Н.ВЛАСЕНКО.

Вона нагадала, що останній перепис населення проводився в Україні у 2001 році. "За правилами ООН, періодичність проведення переписів становить один раз у 10 років. Лаг в один рік - це допустима ситуація, тому ми зараз приступили терміново до всіх підготовчих робіт щодо проведення пробного перепису у грудні цього року, який відбудеться в Харківській області у Дергачівському районі", - додала Н.ВЛАСЕНКО.

За її словами, лише дані перепису дозволяють отримати широку характеристику населення, на основі якої мають вибудовуватися усі стратегії розвитку країни. Зокрема, зазначила представник Держкомстатистики, йдеться не лише про загальну кількість населення, але і про освітній рівень громадян, мовний склад населення, міграційні процеси, а також про етнічну приналежність.