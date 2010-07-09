На суботу Україні обіцяють дощі

Завтра у південній частині України очікуються грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на Одещині та Миколаївщині сильні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території - короткочасні дощі (вночі місцями), грози, лише вночі у західних, а вдень у східних областях без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі Криму до 24°, вдень 25-30°, у східній частині до 34°; у західних областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

У Київській області у суботу очікуються короткочасні дощі (вночі місцями), подекуди з грозою. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 25-30°. У Києві температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 22-28°, у Дніпрі біля Києва 24°.