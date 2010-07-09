Київрада віддала СБУ квартири, які мали отримати черговики

Депутати Київради звільнили СБУ від обов`язкової передачі київським черговикам 5% нового житла, яке будують на їх замовлення, пише газета «Сегодня» з посиланням на ухвалене вчора рішення міськради.

За інформацією УНІАН, даний проект рішення під назвою «Про деякі питання забезпечення житлом працівників Служби безпеки України в місті Києві» було внесено додатково до порядку денного з голосу головою Бюджетної комісії Київради Романом ЯРОШЕНКОМ.

Заступникові Київського міського голови – секретареві міськради Олесю ДОВГОМУ довелося двічі ставити на голосування питання про внесення проекту до порядку денного. З першого разу за внесення проекту на розгляд проголосували 60 депутатів за необхідних щонайменше 61. Через деякий час питання про розгляд проекту було знову порушено на засіданні і в результаті набрало вже 73 голоси і було внесено до порядку денного.

Рішення ухвалювалося без обговорення. На засіданні було лише уточнення, що документ пройшов необхідні комісії Київради.

На руки депутатам проект рішення не був розданий, як заявили самі ж депутати журналістам.

На прохання прокоментувати рішення начальник Головного управління КМДА з житлового забезпечення, депутат Київради, член Постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування й архітектури Михайло ГОЛИЦЯ сказав, що не пам`ятає, про що конкретно йдеться в ньому, і тому не може нічого сказати.

За запропонований проект проголосували 79 із 107 присутніх у залі депутатів.