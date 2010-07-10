Платіні знепритомнів і був госпіталізований

Президент УЄФА Мішель Платіні госпіталізований у Йоганнесбурзі, після того, як він знепритомнів в одному з ресторанів міста, повідомляє агентство Reuters з посиланням на представника керівника футбольної організації.

Як повідомив агентству з Лондона спеціальний радник Платіні Вільям Гейллард, проведене первинне медичне обстеження не виявило нічого серйозного. За його словами, останнім часом у Платіні спостерігалися симптоми застуди і невеликий жар через прохолодну погоду в ПАР, де триває чемпіонат світу з футболу.

"Він у порядку. Зараз проводиться обстеження, він притомний і з ним усе гаразд", - цитує РІА "Новости" слова Гейлларда.