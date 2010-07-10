Міністерство фінансів України спростовує інформацію деяких вітчизняних ЗМІ щодо проблем зі своєчасним обслуговуванням боргових зобов’язань столиці.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Міністерства фінансів України, перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ заявив, що бюджет міста на 2010 рік забезпечений необхідними ресурсами для своєчасного та у повному обсязі виконання його внутрішніх і зовнішніх зобов’язань.

У свою чергу, перший заступник міністра фінансів України Вадим КОПИЛОВ запевнив, що Мінфін та КМДА й надалі вживатимуть необхідних заходів щодо платоспроможності бюджету міста Києва для проведення ефективної боргової політики.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня на засіданні розширеної колегії КМДА начальник Головного фінансового управління адміністрації Віктор ПАДАЛКА заявив, що міськдержадміністрація підготувала та подала на розгляд Київради проект рішення про реструктуризацію зовнішніх запозичень столиці.

За його інформацією, на сьогодні зовнішній борг Києва становить 700 млн. доларів США. Щорічно з бюджету столиці на обслуговування зовнішнього боргу витрачається 482 млн. грн. Термін погашення запозичень – 2011, 2012 та 2015 роки.

Як зазначалось на засіданні колегії, без одночасного та негайного вирішення питання реструктуризації заборгованості за зовнішніми запозиченнями з терміном повернення у 2011 та 2012 роках на загальну суму 450 млн. доларів США Київ може опинитись перед реальною загрозою повної неспроможності виконувати свої боргові зобов’язання.