На шахті в Донецьку евакуювали 190 гірників

У Донецьку на шахті імені Абакумова у зв`язку з аварією проводилася евакуація 190 гірників.

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби Територіального управління Держгірпромнагляду України по Донецькій області Марина НІКІТІНА, о 20.15 9 липня на шахті імені Абакумова (ДП «Донецька вугільна енергетична компанія»), на горизонті 715 метрів відбулося загоряння стрічки конвеєра. У момент аварії в шахті працювало 190 гірників. Усі вони о 22.00 самостійно піднялися на поверхню.

«Чотири відділення рятувальників, які прибули на шахту о 22.20 ліквідували пожежу. Жертв і постраждалих немає», - сказала М.НІКІТІНА.

Вона уточнила, що роботу шахти тимчасово припинено, встановлюється причина загоряння.