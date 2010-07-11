На городі у вчительки знайшли 11 тисяч кущів конопель

На Житомирщині міліція виявила на городі у сільської вчительки понад 11 тис. кущів конопель.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі УМВС України в Житомирській області з посиланням на начальника відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Сергія ДЗЮБЕНКА.

За його словами, йдеться про цьогорічний рекорд незаконного посіву наркотичної сировини в області.

С.ДЗЮБЕНКО уточнив, що ці 11 тисяч 220 рослин конопель виявлено правоохоронцями в Андрушівському районі Житомирщини.

Начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Житомирській області наголосив, що 79-річна пенсіонерка вирощувала коноплі для збуту через потребу в коштах на своє лікування.

“Така ситуація є типовою, бо у переважній більшості випадків господарями незаконних посівів нарковмісних рослин є пенсіонери, які таким чином намагаються хоч якось підправити свій мізерний бюджет", - повідомив С.ДЗЮБЕНКО і додав: "Як правило, це для них закінчується плачевно – і грошей не заробили, і штраф доведеться сплатити".

Він зазначив також, що знищені коноплі міліції довелося вивозити з домогосподарства пенсіонерки КАМАЗом.

Загалом у рамках проведення оперативно-профілактичних заходів "Мак-2010", що тривають влітку на території області, за червень працівники міліції виявили десятки фактів, пов’язаних із вирощуванням заборонених нарковмісних культур.

Це стосується Володарськ-Волинського, Баранівського, Житомирського, Ємільчинського та Олевському районів. Так, наприклад, 49-річна кухар школи у Житомирському районі вирощувала у cебе на городі 340 рослин маку .

За цими фактами наразі проводяться перевірки .