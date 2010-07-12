Розпочалися українсько-американські військові навчання

У понеділок розпочалися чергові українсько-американські багатонаціональні миротворчі військово-морські навчання «Сі бриз». Рішення про їхнє проведення ухвалив ще попередній Президент Віктор Ющенко, а відповідний закон про допуск іноземних військ наприкінці травня ухвалила нинішня Верховна Рада України.

За повідомленням прес-центру ВМС України, цьогорічний «Сі бриз» триватиме до 23 липня 2010 року. Тема навчань: «Планування та проведення міжнародної антипіратської операції».У навчаннях окрім військовослужбовців України та США братимуть участь представники ще 11 країн (Азербайджану, Бельгії, Німеччини, Греції, Грузії, Данії, Молдови, Польщі, Туреччини і Швеції та військовий спостерігач від Австрії), майже три десятки бойових кораблів та катерів, 12 одиниць авіаційної техніки. За оцінками експертів, це будуть наймасштабніші за останні роки військові багатонаціональні навчання на території України.

Берегова фаза навчань пройде на військовому полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області, де у польовому таборі перебуватимуть українські, грузинські і молдовські віськовослужбовці. Морська фаза відбудеться у північно-західній частині Чорного моря. Багатонаціональний штаб навчань «Сі бриз – 2010» буде розташовано на території Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі. Церемонії відкриття та закриття навчань з подальшими прес-конференціями пройдуть 12 и 23 липня в Одеському гарнізонному Будинку офіцерів. Для роботи журналістів під час навчань передбачено проведення «Днів преси».

Під час навчань відпрацьовуватиметься взаємодія силових та правоохоронних органів різних країн з протидії тероризму, піратству, незаконному розповсюдженню зброї масового знищення, проведення пошуково-рятувальних операцій та контролю за судноплавством.

Проти проведення цих навчань виступили фракція комуністів у Верховній Раді України і комуністи, вітренківці та група «Російська єдність» у кримському парламенті. У квітні і травні Одеська облрада і Верховна Рада Криму, контрольовані «регіоналами», ухвалили заклики до президента Януковича взагалі не проводити ці навчання в Україні.

Кримські політсили певним чином заспокоїло, а можливо, і розчарувало те, що навчання не проходитимуть на території півострова. На всяк випадок вітренківці провели нечисельні антиНАТОвські пікети у Севастополі та Євпаторії, але масових акцій і вони не планують.

Українсько-американські навчання серії «Сі Бриз» проводяться з 1997 року відповідно до «Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових відносин між Міністерством оборони США та Міністерством оборони України». Вони започатковані з метою підготовки та нарощення бойової готовності Військово-Морських Сил України на двохсторонній основі, але є відкритими для інших країн. Практично одразу від участі в них відмовилася Росія. У 2006 і 2008 роках навчання були зірвані проросійськими силами в Криму та у Верховній Раді України.

Радіо Свобода