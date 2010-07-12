Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився, порівняно з 11 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 0,6% з учора і сьогодні становить 9,85/10,01 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,78-9,91 грн./євро, з продажу – в межах 9,97-10,03 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 11 липня трохи підвищився і сьогодні становить 0,2466/0,2560 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2430-0,2520 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2540-0,2570 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,87 грн./дол., курс продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,89 грн./дол., з продажу – в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва з учора знизився на 0,6% і сьогодні становить 9,85 грн./євро, курс продажу – на 0,5%, до 10,00 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,70-9,91 грн./євро, з продажу – в межах 9,98-10,08 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,6% порівняно з 11 липня і сьогодні становить 0,2446 грн./рубль, продажу – без змін – 0,2557 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2500 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2540-0,2570 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,85/7,93 грн., євро – 9,70/10,08 грн., рубль – 0,2250/0,2540 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 9,70/10,15 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,87/7,905 грн., євро – 9,78/10,00 грн., рубль – 0,2500/0,2570 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 12 липня, становить: гривні до долара США – 7,9038, до євро – 9,988032, до російського рубля – 0,25666.