Помер Олександр Неустроєв

У Дніпропетровську на 57-у році життя помер голова наглядової ради ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" Олександр Неустроєв.

Про це в сьогоднішньому номері повідомляє газета «КомерсантЪ».

Як повідомляє видання, А.Неустроєв помер 29 квітня в своєму ліжку, коли ліг відпочити після обіду. Лікарі констатували інфаркт.

Прощання відбудеться 3 травня в 14.00 до 15.00 в залі клубу Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, 17 квітня ц.р. А.Неустроєв був звільнений з посади в.о. голови правління НЗФ. 26 квітня в м. Орджонікідзе відбулися збори акціонерів НЗФ, які затвердили на посаді голови правління ВАТ В.КУЦІНА, на посаді голови наглядової ради – А.Неустроєва.

У 2004 році А.Неустроєв був міністром промислової політики в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.