Експозиція про ОУН-УПА поки залишиться в Музеї Великої вітчизняної війни

У Міністерстві оборони України наголошують, що прес-служба КПУ в своїй сьогоднішній заяві некоректно оприлюднила позицію військового відомства на запит народного депутата Євгена ЦАРЬКОВА щодо ініціативи ліквідувати в Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни експозицію, присвячену ОУН-УПА.

Як зазначили кореспонденту УНІАН в Департаменті гуманітарної політики Міноборони, Національний музей Великої Вітчизняної війни не входить в систему управління військового відомства, а відтак міністерство не уповноважене давати керівництву музею будь-які доручення, розпорядження чи вказівки.

«В КПУ не коректно виклали позицію Міноборони щодо цього питання», - зауважив співрозмовник агентства із департаменту гуманітарної політики Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, у Компартії стверджують, що на депутатський запит народного депутата України, першого секретаря Одеського обкому КПУ Є.ЦАРЬКОВА в Міністерстві оборони пообіцяли прибрати експозицію про ОУН-УПА з Національного музею історії Великої Вітчизняної війни.

Коментуючи таке повідомлення, народний депутат, член Політради партії «За Україну!» Ярослав КЕНДЗЬОР назвав такий намір вандалізмом. За словами Я.КЕНДЗЬОРА, таке розпорядження Міноборони засвідчує неукраїнськість сьогоднішньої влади. "Особливо прикрим є те, що руками Міністерства оборони ліквідовують героїчну сторінку саме військової історії України, історії боротьби за незалежну Українську державу", - зазначив він.

Як відомо, Є.ЦАРЬКОВ звернувся до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА і міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ з проханням розглянути питання про неправомірність розміщення в залі Партизанської слави Національного музею історії Великої Вітчизняної війни експозиції, присвяченої ОУН-УПА.

Відповідний депутатський запит був зачитаний 4 червня на засіданні парламенту Головою Верховної Ради України.