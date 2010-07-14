Закарпаття просить грошей, щоб позбутися пестицидів

Закарпаття просить у Мінприроди 5,4 млн. грн. на очищення області від непридатних пестицидів. Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив начальник відділу регулювання водних ресурсів, атмосферного повітря та поводження з відходами Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Закарпатській області Микола КАРП’ЮК.

За його словами, управління охорони навколишнього середовища в Закарпатській області надіслало фінансовий запит до Мінприроди України щодо виділення 5,4 мільйона гривень на вивезення та утилізацію непридатних хімічних засобів захисту рослин.

Ця сума необхідна для того, аби вивезти з території Закарпаття 256 тонн хімічних засобів захисту рослин, які ще залишаються на території чотирьох районів області. З загальної кількості пестицидів 104 тонни уже упаковані в контейнери і готові до транспортування.

М.КАРПЮК також нагадав, що з 2007 року на Закарпатті почали реалізовувати проект очищення області від пестицидів. За угодою з німецьким підприємством, до цієї країни вивозили небезпечні речовини на утилізацію. На завершення робіт не вистачило грошей.

Начальник відділу також повідомив, що у Німеччині переробка однієї тонни пестицидів коштує близько 20 тисяч гривень.

Цього року, за словами М.КАРП’ЮКА, роботи з очищення Закарпаття від небезпечних пестицидів затрималися у зв’язку з тим, що бюджет був прийнятий із запізненням. «Нині, в першу чергу, необхідно вивозити отрутохімікати з тих місць, де вже виникають або можуть виникнути проблеми з їхнім зберіганням», – уточнив начальник відділу.

Довідка УНІАН. Під час останньої сесії Закарпатської облради, яка відбулася 8 липня 2010 року, депутати ухвалили рішення про виділення з обласного бюджету 2 мільйонів гривень на вивезення та утилізацію отрутохімікатів.