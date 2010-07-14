До Харкова на Євро-2012 приїдуть російські вболівальники

06:16, 14 липня 2010
Суспільство
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Південна залізниця готується заздалегідь

Наступного року буде запущений перший швидкісний міжнародний поїзд сполученням Харків – Москва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні організаційного комітету з підготовки і проведення в Харкові фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу повідомив начальник статутного територіально-галузевого об`єднання «Південна залізниця» Віктор ОСТАПЧУК.

Він висловив упевненість, що до Харкова на матчі фінальної частини Євро-2012 приїдуть громадяни Російської Федерації, і тому Південна залізниця повинна налагодити переміщення іноземних громадян територією України сучасними видами транспорту.

«Ми на 100% упевнені, що до нас приїдуть росіяни, і ми вже сьогодні з Російською Федерацією, з Російською залізницею вирішуємо, що перший швидкісний міжнародний поїзд буде Харків – Москва. Для цього ми вже цього року почали роботу, і я думаю, що за новим графіком, літнім, наступного року цей поїзд піде», - сказав В.ОСТАПЧУК.

Він також нагадав, що Південна залізниця для зручності пасажирів реконструює станції Козача Лопань і Тополі, а також всі платформи на ділянці від Харкова до Козачої Лопані, із встановленням на кожній системи навігації, яка показуватиме в режимі реального часу місцезнаходження поїздів.

Крім того, за словами В.ОСТАПЧУКА, цього року Південна залізниця планує закупити два швидкісні поїзди подвійного живлення, які з‘єднають Харків із Полтавою та Києвом.

 

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