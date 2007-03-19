Власники хімічного гіганту вирішили продати завод або його частину
Шляхом відкритих торгів
Акціонери ВАТ «ДніпроАзот» ухвалили рішення про можливий продаж сукупних валових активів підприємства або їх частини шляхом відкритих торгів.
Як повідомив УНІАН директор з питань економіки і фінансів ВАТ «ДніпроАзот» Сергій СИДОРОВ, таке рішення було ухвалено акціонерами компанії сьогодні, 19 березня, на своїх чергових загальних зборах.
За його словами, серед інших рішень, ухвалених сьогоднішніми зборами, - затвердження звіту Правління і Ревізійної комісії про фінансову діяльність ВАТ за 2006 рік, переобрання Правління і Наглядової ради компанії.
Акціонери також ухвалили рішення направити переважну частину одержаного за 2006 рік чистого прибутку в розмірі 40,7 млн. грн. на розвиток підприємства, ще 2,2 млн. грн. планується направити до резервного фонду.
Усього за підсумками 2006 року ВАТ «ДніпроАзот» одержало чистий прибуток у розмірі 42,9 млн. грн.
Довідка УНІАН. ВАТ «ДніпроАзот» (м.Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.) спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, каустичної соди, хлору і входить до п`ятірки найбільших хімічних підприємств України.
ВАТ «ДніпроАзот» в 2006 році збільшило випуск товарної продукції в діючих цінах на 8,2% - до 1 млрд. 24 млн. 210 тис. грн., порівняно з 2005 роком. Торік підприємство збільшило виробництво аміаку, порівняно з 2005 роком, на 2,2% - до 520,028 тис. тонн, соди каустичної - на 5% - до 67,773 тис. тонн, хлору рідкого - на 8% - до 45,578 тис. тонн, кислоти соляної - на 1,3% - до 48,588 тис. тонн.
Водночас «ДніпроАзот» в 2006 році скоротив виробництво карбаміду на 2,8% - до 739,154 тис. тонн.
Чистий доход «ДніпроАзоту» в 2005 році становив 955 млн. 067,9 тис. грн., чистий прибуток - 152 млн. 026 тис. грн.
Статутний фонд компанії - 351 млн. 584 тис. грн.