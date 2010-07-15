У Дніпропетровську накрили мережу порностудій і затримали майже 30 повій

У Дніпропетровську працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, викрили мережу онлайн-порностудій.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного упралвіння МВС в Дніпропетровській області.

Послугами інтернет-порностудій користувалися клієнти Сполучених Штатів Америки та Західної Європи. За хвилину спілкування із повією в режимі «онлайн» вони мали сплатити від 5 до 10 дол.

13 липня у ході реалізації оперативних матеріалів та проведення трьох санкціонованих обшуків за адресами «порностудій», які знаходилися у центральній частині Дніпропетровська, вилучено 30 комп’ютерів із записами роликів порнографічного змісту, 2 сервери, які містять записи та електроні адреси користувачів сайту, понад 30 веб-камер, речові докази на загальну суму 180 тис. грн.

Загалом під час операції були затримані 27 повій віком від 18 до 30 років, які дали свідчення щодо злочинної діяльності організаторів порнобізнесу.

Більшість з дівчат - мешканки сільських районів Дніпропетровщини.

Дніпропетровським міським управлінням міліції проти організаторів порностудій порушена кримінальна справа за ч. 2 ст. 301 Кримінального кодексу України (виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).