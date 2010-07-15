Випускники шкіл виламали двері приймальної комісії?

Вступна кампанія у вищі навчальні заклади, яка стартувала в Україні сьогодні, пройде організовано і на найвищому рівні.

Як повідомляє сайт Партію регіонів, про це сьогодні під час чат-конференції заявив народний депутат, перший заступник керівника Комітету Верховної Ради з питань освіти і науки Максим ЛУЦЬКИЙ.

За його словами, приймальні комісії вищих навчальних закладів України саме сьогодні розпочинають прийом документів від абітурієнтів і працюватимуть у такому режимі протягом двох тижнів.

«Незважаючи на те, що вступна кампанія стартувала тільки сьогодні, вже можна виділити ключову проблему – дуже високий наплив абітурієнтів та їх батьків в приймальні комісії вишів”, - сказав він.

За словами М.ЛУЦЬКОГО, у деяких навчальних закладах абітурієнти почали займати черги на прийом ще учора увечері, створювали так звані живі черги. “Я чув, що сьогодні у приймальній комісії одного з провідних вузів країни випускники шкіл виламали вхідні двері. А десь навіть викликали швидку допомогу. У зв`язку з цим хочу нагадати абітурієнтам: на подачу документів є два тижні. Ми розраховуємо, що за цей термін всі встигнуть подати документи у бажані вузи», - відзначив народний депутат.

М.ЛУЦЬКИЙ наголосив, що за два тижні приймальні комісії встигнуть обробити всі документи і не буде необхідності подовжувати термін вступної кампанії.

«Подовження терміну прийому документів – це досить небезпечна тенденція. Минулого року така практика призвела до плутанини і безладу у навчальних закладах”, - сказав він. Народний депутат відзначив, що багато абітурієнтів «ходили між десятками навчальних закладів і не поспішали нести туди оригінали документів, і тому укази про зарахування були видані тільки на початку вересні».

«Цього року ми хочемо цього уникнути і сподіваємося, що всі встигнуть укластися у два тижні», - відзначив М. ЛУЦЬКИЙ.