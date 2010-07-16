Золотовалютні резерви НБУ сьогодні досягли 30 млрд. дол

Золотовалютні резерви Національного банку України досягли рівня 30 млрд. дол.

Про це УНІАН повідомив керівник групи радників голови НБУ Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції В.ЛИТВИЦЬКИЙ повідомив, що на початок дня до рівня 30 млрд. дол. бракувало 50 млн. дол.

За його словами, на даний момент Нацбанк вже придбав цю суму на міжбанківському валютному ринку.