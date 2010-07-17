Житомир і Янчжоу підписали Меморандум

Житомир і китайське місто Янчжоу підписали Меморандум про встановлення побратимских відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, для підписання документа до Житомира прибула повноважна делегація на чолі із заступником директора Народного конгресу м. Янгжоу ЛІ Фуканом.

Він і мер міста Віра ШЕЛУДЧЕНКО підписали меморандум, який передбачає розвиток співробітництва між містами у всіх сферах, - економічній, політичній, культурній.

Янчжоу - міський округ у провінції Цзянсу КНР, в 95 км на північний схід від Нанкіна, розташований неподалік злиття Великого каналу і річки Янцзи. У місті сильно розвинені кустарні промисли, такі як виготовлення лакованих виробів з перламутровою інкрустацією, виробів з нефриту, вишивка. Розвинена харчова промисловість і виробництво сільгоспзнарядь. Багато старовинних пагод, павільйонів, а також стародавній буддистськи й храм 457-464 рр.

Житомир - 29-е місто-побратим Янчжоу. Серед інших, міст, з якими у Янчжоу укладені угоди, Кент (США), Ріміні (Італія), Разград (Болгарія), Герцлія (Ізраїль), Балашиха (Росія).