Житло вартістю понад 300 тис. доларів продається дедалі краще

Ріелтори не прогнозують зміни вартості елітного житла в Києві у III кварталі п.р.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловила генеральний директор АН Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА.

«Елітна нерухомість традиційно демонструє дуже стійку позицію щодо своїх цін... Тому ми припускаємо, що зміни цін у цьому напрямі не передбачається. Можливо, якісь одиничні коливання, які можуть залишитися в окремих випадках», - сказала вона.

За словами Г.МЕЛЬНИКОВОЇ, рівень капіталовкладень у купівлю-продаж елітної нерухомості зріс з 21 млн. дол. у першому кварталі до 38,79 млн. дол. у другому кварталі, а рівень капіталовкладень в оренду елітного житла зріс на 31,8% - до 487,05 тис. дол.

Гендиректор агентства відзначила, що відкладені операції, які з`явилися у зв`язку зі змінами діяльності БТІ, збільшать частку операцій у сегменті житла вартістю від 300 тис. дол. до 11,2%.

«У третьому кварталі 2010 року відсоток операцій з елітною нерухомістю у продажу може становити 11,2%», - сказала вона.

За прогнозами Г.МЕЛЬНИКОВОЇ, у третьому кварталі п.р. частка операцій з оренди елітної нерухомості становитиме 11% (у другому кварталі – 8,4% (більш як 80 операцій). При цьому спостерігатиметься тенденція скорочення інтересу до оренди будинків, збільшення операцій у сегменті комерційної нерухомості. Водночас, за очікуваннями експерта, вартість оренди залишиться на колишньому рівні.