Азаров: буде створено запас дитячого харчування для хворих

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що в Україні буде створено запаси дитячого харчування на півтора-два роки для на хворих фенілкетонурію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив під час розширеного засідання секретаріату Національної спілки журналістів.

«Я готовий рішенням уряду дозволити безтендерну процедуру придбання цього харчування й дав команду створити запаси цього харчування на півтора-два роки, щоб у нас більше ніколи цієї проблеми в майбутньому не виникало», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр також повідомив, що у зв`язку з критичними публікаціями про відсутність харчування для хворих дітей низка посадовців отримали стягнення.

Як повідомлялося, нещодавно в Міністерстві охорони здоров`я протестували матері немовлят, хворих на фенілкетонурію. Запаси спеціальної суміші для цих малюків, яку купує держава, закінчилися.

В Україні понад 700 дітей, хворих на фенілкетонурію. Їхній організм не засвоює амінокислоти, надлишок яких, накопичившись, пошкоджує мозок. Сотні хворих немає ще й року.

У всьому світі таких дітей годують спеціальними лікувальними сумішами, що дозволяють засвоювати білок. В Україні ці суміші купує Міністерство охорони здоров`я. Цього року зробити це вчасно не змогли, вже майже півроку, як запаси скінчилися.

У міністерстві матерям, які прийшли з голодними дітьми, повідомили, що суміш для годування в Україні є, днями було одержано 250 банок, але чому вона не доходить до споживачів невідомо. Буде проведено службове розслідування.

У МОЗ пообіцяли, що голодувати діти не будуть мінімум 3 місяці. За цей час встигнуть провести новий тендер, щоб купити сумішей удосталь.