Румунія копає Дунай "на себе"

В Європейській комісії вважають за потрібне знайти прийнятне для України і Румунії рішення щодо розширення гирла Дунаю.

Про це заявив комісар Єврокомісії з питань регіональної політики Йоханнес ХАНОВ під час зустрічі з прем’єр-міністр України Миколою АЗАРОВИМ, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«Ми вже почали обговорювати з МЗС реальні можливості, які дозволять знайти прийнятне рішення як для української, так і румунської сторони в тих питаннях, що стосуються дунайської дельти», - заявив комісар у відповідь за висловлене з боку М.АЗАРОВА занепокоєння рішенням Румунії про розширення дельти Дунаю, яке було прийнято в односторонньому порядку, без проведення переговорів з Україною.

«Ми занепокоєні позицією Румунії, яка в односторонньому порядку проводить роботи з розширення гирла Дунаю з тим, щоб переорієнтувати вантажопотоки на свої порти. Ми хочемо звернути вашу увагу на те, що такі питання повинні вирішуватись шляхом проведення двосторонніх переговорів, якщо потрібно, то і за участю керівництва Єврокомісії», - заявив М.АЗАРОВ.

Також у ході зустрічі М.АЗАРОВ зазначив, що співпраця з Європейським Союзом є пріоритетною для України. Прем’єр-міністр підкреслив, що переговори щодо Угоди про асоційоване членство України в ЄС, включно з зоною вільної торгівлі та безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом, відбуваються динамічно.

Водночас Україна бачить необхідність розширювати діалог, включати до нього питання, з яких є різні позиції.