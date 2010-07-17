Погода на неділю

18 липня в Україні утримається спекотна погода з температурою вночі 18-23°, на узбережжі морів до 25°; вдень 29-34°, місцями, крім західних областей та Криму, 35-37°; в Карпатах і горах Криму вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Лише на Закарпатті та в Карпатах, а вдень і на Львівщині та Волині очікуються короткочасні грозові дощі, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с, вдень подекуди град. Вітер північно-східний, на заході - південно-східний, 3-8 м/с.

У Київській області буде суха погода з температурою вночі 18-23°, вдень сильна спека 35-37°. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. У м. Києві температура вночі буде 21-23°, вдень - сильна спека 35-37°.

17 липня температура води в Чорному та Азовському морях 25-28°, в Дніпрі біля Києва 26°.