Спасо-Преображенський собор в Одесі віддадуть УПЦ МП

Спасо-Преображенській Одеський кафедральний собор передадуть у власність Одеської єпархії Української православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляється на сайті Одеської єпархії УПЦ МП, договір пожертвування і акт прийому-передачі цього собору митрополит Одеський і Ізмаїльський АГАФАНГЕЛ і голова правління доброчинної організації "Опікунська рада Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собору" Василь ІЄРЕМІЯ підписали 15 липня.

Для завершення процесу передачі необхідно підписати ще ряд правових документів, зокрема акт державної реєстрації, свідоцтво про право власності.

Процес передачі собору закінчиться до початку візиту Патріарха Московського КИРИЛА в Україну 20-28 липня, зазначають в Одеській єпархії.

Довідка УНІАН. Спасо-Преображенській Одеський кафедральний собор - найбільший православний храм Одеси і півдня України закладений у 1794, зруйнований у 1936 р., відновлений у 2001 - 2003 роках.

Розташований у центрі Одеси на Соборній площі (поряд з вул. Дерибасівською).