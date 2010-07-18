До 2015 року українцям обіцяють навішати лічильників води

До 2015 року в уряді планують забезпечити всі житлові будинки в Україні приладами обліку обсягів споживання води.

Про це в інтерв`ю "Дзеркалу тижня" (№ 27 (807), 17 липня - 6 серпня 2010 р.) повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ.

"35 відсотків будинків вже забезпечено тепловими лічильниками. 80 мільйонів на ці цілі закладено в бюджеті на 2010 рік. До кінця 2014-го плануємо забезпечити вимірниками всі будинки", - повідомив Ю.ХІВРИЧ.

Крім того, він зазначив, що ці лічильники зараз удосконаляться для того, щоб вони могли фіксувати і температурні показники води. "Є проблема: лічильник фіксує тільки показники обсягу споживання. А теплові - ні. Ми зараз працюємо з фірмами, щоб удосконалити ці прилади. І дістати можливість погодинного контролю за температурою води", - заявив Ю.ХІВРИЧ.

При цьому він підкреслив, що це досить складний і довгий процес і зазначив, що, наприклад, у Франції реформа ЖКГ проходить сто років.