Погода на завтра

Завтра, 20 липня, на всій території України утримається спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі температура становитиме 18-23°, на узбережжі морів до 25°; вдень 29-34°, у східній частині до 36°; у західних областях вночі 14-19, вдень 23-28°.

Сухо, лише у західних областях та у південній частині місцями короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У Києві та Київській області також суха та спекотна погода. По області з температурою вночі 18-23°, вдень 29-34°, у Києві вночі 21-23°, вдень - 32-34°. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Сьогодні, 19 липня, температура води в Чорному та Азовському морях 25-27°, в Дніпрі біля Києва - 28°.

Крім того, 20-22 липня в Україні, крім західних областей та Криму, очікується висока, а на Лівобережжі надзвичайна пожежна небезпека.