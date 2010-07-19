В Україні народжуваність знову зростає

18:39, 19 липня 2010
Суспільство
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Квартал на квартал не схожий

Олександр ЛавриновичПісля спаду народжуваності, зафіксованого в Україні в першому кварталі 2010 року, впродовж другого кварталу поточного року в країні знову фіксується зростання кількості народжень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Так, впродовж квітня-червня 2010 року в Україні було зареєстровано понад 120 тис. народжень, що майже на 15% вище за показники січня-березня цього ж року, поінформував О.ЛАВРИНОВИЧ, наводячи статистичні дані органів реєстрації актів цивільного стану.

У чотирьох регіонах – Волинській, Закарпатській, Рівненській та м. Києві - кількість реєстрації народжень перевищила кількість реєстрацій смерті. Зокрема, у Закарпатській області - на 16%, м. Києві - на 14%, Рівненській області – на 12%, Волинській області - на 5%.

При цьому міністр для порівняння зазначив, що протягом першого кварталу 2010 року народжуваність перевищувала смертність лише в Закарпатській області та м. Києві – відповідно, на 12% та 6%.

Загалом кількість зареєстрованих смертей в Україні впродовж першого півріччя 2010 року перевищувала кількість зареєстрованих народжень в середньому на 34%, що відповідає показникам відповідного періоду 2009 року. Проте у восьми регіонах кількість актових записів про смерть перевищувала кількість складених актових записів про народження майже вдвічі. Зокрема, це Чернігівська, Сумська, Луганська, Донецька, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області.

 

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