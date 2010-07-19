Кабмін дає гроші на ремонт Печерської Лаври

Кабінет міністрів виділив понад 15,5 млн. грн. для проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Києво-Печерської лаври.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження прийнято 14 липня.

Внаслідок несприятливих погодних умов, які спостерігалися впродовж зими 2010 року, на пам’ятках архітектури XVII століття національного значення «Монастирські мури» та Південної часової вежі, і розташованій вздовж них підпірній стіні, зафіксовано обвали, значні деструкційні процеси та наскрізні вертикальні тріщини.

Рішення уряду забезпечить відновлення Києво-Печерської лаври, яку внесено ЮНЕСКО до пам’яток всесвітньої архітектурної спадщини, зазначили в Кабміні.