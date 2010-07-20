Міліція посилено охоронятиме Кирила

Забезпечувати громадський порядок в Одесі під час візиту глави Російської православної церкви КИРИЛА будуть близько 4 тис. міліціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник начальника УМВС України в області Дмитро ФУЧЕДЖІ.

За його словами, для забезпечення громадського порядку в місті в дні візиту глави РПЦ резервів Одеського облУВС недостатньо – «додаткові сили будуть залучені з Миколаєва, Херсона та Вінниці».

Також, сказав Д.ФУЧЕДЖІ, з`ясувалося, що не вистачає турнікетів для огородження місць, де перебуватиме Патріарх Московський і всієї Русі, але одеська влада постарається вирішити цю проблему.

Д.ФУЧЕДЖІ додав, що поки не володіє інформацією про можливі акції протесту проти прибуття до Одеси глави РПЦ. «Ми не очікуємо провокацій, проте готові до всього», - зазначив заступник начальника облУВС.

Він також повідомив, що 20 липня, коли намічено приїзд Патріарха КИРИЛА, буде перекрито рух автотранспорту на центральних вулицях міста, й закликав одеситів утриматися від поїздок вулицями центру. Автомобілі, припарковані на узбіччях, за його словами, будуть примусово евакуйовані.

Згідно з програмою перебування глави РПЦ в Одесі, у вівторок Патріарх КИРИЛО відвідає Свято-Успенський кафедральний собор і Свято-Успенський чоловічий монастир. У середу він візьме участь в освяченні Спасо-Преображенського собору й божественній літургії з цієї нагоди, а ввечері відвідає будинок сиріт "Перлина". Також намічена зустріч зі студентами й викладачами Одеської національної юридичної академії.

У суботу глава РПЦ має намір вирушити з Одеси до Дніпропетровська.