Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,88 грн./дол., продають – по 7,90 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 19 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,86-7,88 грн./дол., з продажу – в межах 7,89-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,4% відучора і сьогодні становить 10,11/10,28 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 10,03-10,18 грн./євро, з продажу – в межах 10,25-10,35 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 19 липня підвищився на 0,3% і сьогодні становить 0,2513 грн./рубль, курс продажу – на 0,2%, до 0,2599 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2470-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2580-0,2640 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,87 грн./дол., курс продажу – 7,90 грн./дол. Курс трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються у межах 7,86-7,88 грн./дол., з продажу – в межах 7,89-7,91 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,4% і сьогодні становить 10,13 грн./євро, курс продажу – на 0,3%, до 10,28 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,09-10,18 грн./євро, з продажу – в межах 10,25-10,35 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля у комбанках столиці не змінився порівняно з 19 липня і сьогодні становить 0,2504/0,2596 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,2470-0,2560 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2550-0,2640 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,83/7,90 грн., євро – 9,95/10,28 грн., рубль – 0,2250/0,2590 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,87/7,915 грн., євро – 10,00/10,45 грн., рубль – 0,2510/0,2610 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,86/7,905 грн., євро – 10,00/10,25 грн., рубль – 0,2530/0,2610 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 20 липня, становить: гривні до долара США – 7,8993, до євро – 10,235123, до російського рубля – 0,25837