Євро на міжбанку росте

Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 7,8950/7,9010 грн./дол.

Київ. 20 липня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 7,8950/7,9010 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2595/0,2598, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,2580/10,2680.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову зросли – 1,2987/1,2989 (понеділок — 1,2928/1,2930).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8998.