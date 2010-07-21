Регіонал: якщо вступну кампанію і продовжать - днів на 5, не більше

У Комітеті Верховної Ради України з питань освіти та науки впевнені, що незабаром вщухне ажіотаж навколо подачі документів абітурієнтами у вищі навчальні заклади, і тому не бачать потреби у продовженні термінів вступної кампанії.

Про це кореспонденту УНІАН заявив перший заступник голови Комітету ВР з питань освіти Максим ЛУЦЬКИЙ, коментуючи сьогоднішню рекомендацію уряду щодо необхідності продовження термінів вступної кампанії.

“Я як людина, яка має 10-річний досвід проведення вступних кампаній, можу впевнено стверджувати, що той ажіотаж, який є сьогодні, незабаром вщухне”, - сказав він.

М.ЛУЦЬКИЙ нагадав, що вчора відбулась селекторна нарада за участю керівництва Міністерства освіти і ректорів вишів усіх областей України. “Усі ректори одноголосно сказали, що продовжувати термін роботи приймальних комісій не потрібно”, - наголосив М.ЛУЦЬКИЙ. Він зауважив, що якщо продовжити термін вступної кампанії, то вона завершиться лише 15 серпня. Після цього, додав він, потрібен час для отримання оригіналів документів абітурієнтів, їхньої перевірки та оформлення наказів про зарахування.

“Таким чином, ми фактично увійдемо у 1 вересня, і навчання вчасно розпочатися не зможе”, - сказав він.

При цьому, за словами М.ЛУЦЬКОГО, потрібно взяти до уваги той факт, що у приймальних комісіях працюють живі люди, які через продовження терміну вступної кампанії не зможуть піти у свої законні відпустки.

Крім того, не матимуть відпочинку і самі абітурієнти, а також автоматично виключається проходження практики абітурієнтами, що зараховані на перший курс, протягом десяти днів на території конкретного вишу.

“Але в разі крайньої потреби може розглядатися питання про продовження терміну вступної кампанії на 5 днів і не більше. Мови про два тижні бути не може”, - додав перший заступник голови комітету ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 липня, Кабінет міністрів рекомендував Міністерству освіти і науки продовжити вступну кампанію до вищих навчальних закладів без порушення термінів початку нового навчального року.