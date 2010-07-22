У підпільному цеху використовували отруйні речовини

Співробітники міліції виявили у мікрорайоні "Хімселище" в Черкасах підпільний цех з виробництва фальсифікованих розчинників.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МіліціМВС України в Черкаській області Сергій ШМИГОЛЬ, за триметровим парканом правоохоронці виявили у приміщенні налагоджену лінію з виробництва оліфи, уайт-спіриту та інших розчинників, також було знайдено етикетки різних фірм, які виготовляють ці розчинники в інших областях. Жодних документів про співпрацю не було.

За словами С.ШМИГОЛЯ, вийти на цей підпільний завод вдалося в ході розслідування іншої кримінальної справи. Правоохоронці затримали вантажівку, яка перевозила вже готовий товар, і ще одну, яка привезла хімреактиви. Хоча підприємство мало дозвіл на реалізацію продукції, але жодних дозволів та ліцензій на виготовлення цієї продукції у них не було. Крім того, під час виробництва розчинників підприємці незаконно застосували отруйні та хімічні речовини.

Також увагу правоохоронців привернуло використання прекурсорів. Це речовини, які потрібні при виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин.

На підприємстві працювало багато людей, скільки років воно виготовляло нелегальну продукцію і який грошовий оборот підприємства, з`ясовує слідство. Під час операції було вилучено продукції на суму більш ніж 1 млн. грн.

Наразі триває слідство, встановлюються особи, причетні до незаконної діяльності та мережі збуту фальсифікату.