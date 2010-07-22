Патріарху Кирилу присвоєно звання почесного доктора ОНЮА

Сьогодні патріарх Московський і Всієї Русі КИРИЛО зустрівся зі студентами і викладачами Одеської Національної юридичної академії, де президент ВНЗ Сергій КІВАЛОВ вручив гостю диплом і відзнаку почесного доктора ОНЮА – «за багаторічну пастирську працю з формування етичних засад слов`янських націй».

Як передає кореспондент УНІАН, С.КІВАЛОВ відзначив, що активна діяльність глави РПЦ заради підтримки етичної складової суспільства «здобула суспільну любов до патріарха» і служить залученню молоді в храми».

Студенти ОНЮА також вручили главі Російської православної церкви мантію Почесного доктора і унікальний подарунок дарохранительницю за образом храму Святої мучениці Тетяни.

У свою чергу патріарх КИРИЛО вручив С.КІВАЛОВУ колекцію пам`ятних медалей до 1725-річчя народження святителя Миколая і книгу житія патріархів Московських і всієї Русі.

У церемонії також взяв участь голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ, депутати Одеської міськради і представники духовенства.