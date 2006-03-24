Івченко не визнає боргів перед Туркменистаном

Голова НАК «Нафтогаз України» Олексій ІВЧЕНКО заявляє, що Україна на сьогодні не має заборгованості за газ перед Туркменістаном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час брифінгу в прес-центрі блоку «Наша Україна».

«Є взаємні зобов`язання, але заборгованості немає», - заявив він.

О.ІВЧЕНКО сказав, що українська делегація сьогодні вранці відбула до Туркменістану на переговори.

Він повідомив, що українська сторона зробила передоплату в сумі 88 млн. доларів США за газ, який ще не поставлений до України.

Голова «Нафтогазу» сказав, що він має намір очолити делегацію, яка відбуде на чергові переговори до Туркменістану за два тижні.

Він також повідомив, що Президент Туркменістану Сапармурат НІЯЗОВ прибуде до України для переговорів, орієнтовно, в квітні-травні.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Міністерство закордонних справ Туркменії заявило, що Україна затримує оплату поставленого їй природного газу, і що Туркменістан припинить поставки цього виду палива, якщо українська сторона не погасить існуючу заборгованість.

У заяві МЗС наголошувалося, що туркменська сторона розчарована рішенням Києва відкласти запланований раніше візит української делегації до Туркменії, в ході якого передбачалося підписання угоди про погашення заборгованості України за поставлений газ.

За даними туркменського МЗС, на даний час борг України за поставки природного газу становить, за словами Президента С.НІЯЗОВА, 158,9 млн. дол.

На початку березня цього року Україна і Туркменія уклали угоду про погашення заборгованості на суму 59,6 млн. дол. Минулого тижня делегація України мала прибути до Туркменії для підписання графіка погашення заборгованості.

Прем`єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що борг України за туркменський газ становить 157 млн. доларів. “Нема про що говорити, оскільки в один місяць ми одержуємо газу саме на таку суму», - заявив він.

Довідка УНІАН. Україна домовилася з Туркменістаном про поставку в 2006 році 40 млрд. куб. м по 50 дол. за 1 тис. куб. м у першому півріччі, і по 60 доларів - у другому.

10 лютого Президент Туркменістану С.НІЯЗОВ заявив про чергове підвищення ціни на газ - до 100 дол. за 1 тис. куб. м.

20 березня ряд ЗМІ повідомив, що Туркменістан офіційно визнав неможливість прямих поставок природного газу до України.