Редактор "Свободной Одессы" спростовує заяву міліції

Редактор незалежної газети "Свободная Одесса" Володимир УЩАПОВСЬКИЙ спростовує заяву обласної міліції про використання виданням неліцензійного сервера.

Про це В.УЩАПОВСЬКИЙ заявив кореспонденту УНІАН.

«Посилання міліцейського керівництва на те, що сервер нашого видання нібито був вилучений під час рейду-перевірки, не витримує критики. Це зухвала брехня, не більше ніж незграбна спроба піти від відповідальності за акт беззаконня стосовно журналістів газети. А фактом є те, що це була спланована акція з метою силового знищення неугодного ЗМІ, а саме - газети "Свободная Одесса", - заявив В.УЩАПОВСЬКИЙ.

Він спростував обнародувану заяву Центру громадських зв`язків облуправління міліції про те, що сервер вилучений співробітниками Управління ДСБЕЗ у зв`язку з тим, що редакцією "Свободной Одессы" використовувалася неліцензована версія програмного забезпечення корпорації «Майкрсофт».

«Я офіційно заявляю: устаткування сервера насправді було ліцензійним, - наголосив редактор газети. – А посилання на нібито виявлене порушення прав корпорації «Майкрсофт» - відверта брехня з метою прикрити факт порушення силовиками свободи преси».

Підтвердив факт використання ліцензійного устаткування сервера і власник інтернет-клубу Євген ЯРМУЛА. «У мене на комп`ютерах стоять наклейки ліцензійного «Віндоус», - сказав Є.ЯМПУЛА в прямому ефірі одеського телеканалу «Круг».

Як повідомляв УНІАН, В.УЩАПОВСЬКИЙ заявив, що співробітники міліції 22 липня о 22.00 увірвалися до приміщення одного з інтернет-клубів Одеси, де розміщений головний сервер інтернет-версії газети, вигнали з приміщення відвідувачів, побили представника "Свободной Одессы", вивели з ладу устаткування і вилучили сервер видання.

У свою чергу, в Одеському облуправлінні міліції стверджують, що знищення інтернет-версії газети "Свободная Одесса" сталося випадково – внаслідок проведеного міліцією рейду-перевірки міських інтернет-клубів. Відповідаючи на запит УНІАН, співробітниця Центру громадських зв`язків УМВС України в Одеській області Тетяна САКАРА сказала, що «22 липня працівниками Управління Держслужби боротьби з економічними злочинами проводилася перевірка роботи інтернет-клубів, - заявила вона. – Під час перевірки в одному з інтернет-клубів, розміщеному на території Приморського району Одеси, правоохоронці встановили, що на одному з комп`ютерів використовується неліцензована версія програмного забезпечення корпорації «Майкрсофт».

«Діями працівників клубу, - уточнила Т.САКАРА, - завдано матеріальної шкоди зазначеній корпорації. Комп`ютер вилучено, перевірка триває».

Агентству також не вдалося зв`язатися з цього питання з начальником облУВС Михайлом ЯЦКОВИМ. «Михайло Володимирович зайнятий, - повідомили у приймальні полковника міліції В.ЯЦКОВА. – А всю інформацію з приводу вилучення сервера газети передано до Центру громадських зв`язків».