Після сварки з дружиною чоловік скоїв самоспалення в під’їзді
19:52, 26 липня 2010Суспільство
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Трагедія в Миколаєві
До МНС надійшло повідомлення про те, що у місті Миколаєві по вулиці Херсонське шосе, 28, сталося самоспалення 34-річного чоловіка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за попередніми даними після сварки з колишньою дружиною чоловік погрожував себе підпалити, але жінка не звернула уваги на погрози та вигнала його з дому. Вийшовши з квартири, чоловік у під’їзді вилив на себе невідому рідину та підпалив себе.
Коли люди помітили дим та вибігли у під’їзд було занадто пізно. 34-річний чоловік був доставлений до опікового відділення міської лікарні №3, де від отриманих опіків помер.
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