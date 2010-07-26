Торнадо в Чехії підтверджує прискорення кліматичних змін

У Західній Чехії вперше зафіксовано торнадо. Це небачене тут раніше явище підтверджує теорію прискорення процесу кліматичних змін і глобального потепління на планеті, передає ІТАР-ТАСС.

«Природний катаклізм, характерний для неєвропейських територій, схильних до інтенсивного впливу вологого тропічного клімату, спостерігали жителі села Чиста поблизу міста Раковник», - повідомив журналістам представник Чеського гідрометеорологічного інституту Радек ДВОРЖАК.

Жертв і серйозних руйнувань немає, оскільки торнадо обійшло село Чиста. У навколишніх лісах зламані й викорчувані сотні дерев.