Звільнили головного санітарного лікаря України

Уряд звільнив Геннадія РОЖКОВА з посади головного санітарного лікаря України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ.

«З сьогоднішнього дня головного санітарного лікаря звільнено», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

За його словами, новим головним санітарним лікарем України призначено головного санітарного лікаря Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, Г.РОЖКОВА було призначено першим заступником міністра охорони здоров’я України - головним державним санітарним лікарем у березні цього року.