Запорізький єпископ закликає вірних прийти до храмів

У зв`язку з вибухом у Свято-Покровському храмі УПЦ МП в Запоріжжі настоятелям храмів області доручено підвищити заходи безпеки в церквах.

Згідно з інформаційним повідомленням, опублікованим сьогодні на офіційному сайті Запорізької єпархії Української православної церкви, "29 липня об 11.00 єпископ Запорізький і Мелітопольський ЙОСИП провів позачергові збори настоятелів запорізьких храмів, присвячені підвищенню заходів безпеки в церквах Запорізької єпархії".

У чому конкретно полягатимуть заходи, спрямовані на підвищення безпеки, офіційно не повідомляється.

Водночас, на сайті наголошується, що "всім настоятелям було доручено зачитати до пастви єпархії звернення правлячого архієрея з приводу трагедії що сталася 28 липня" - звернення, в якому єпископ ЙОСИП, зокрема, закликає православних, попри те, що сталося йти до храмів.

"Ми не повинні обурюватися і мстити, але кожний з нас, якщо він вірне чадо православної церкви, має прийти до храму Божого і тим самим проявити свою християнську мужність, показати, що жодні підступи прихильників ворога роду людського не зможуть зламати наш християнський дух. І якщо треба, то кожний з нас готовий постраждати за віру, як це робили наші славні предки з часів Київської Русі і Запорізького козацтва", - йдеться у зверненні єпископа Запорізького і Мелітопольського ЙОСИПА, який зачитуватимуться в церквах області.