Азаров: Україна не відмовляється від розміщення євробондів

Уряд України не має наміру відмовлятися від розміщення єврооблігацій (євробондів) після одержання коштів кредиту Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в інтерв`ю загальнонаціональним телеканалам та інформагентствам.

«У рамках траншу МВФ ми порахуємо, скільки залишиться ресурсів для погашення дефіциту бюджету, і в рамках цього ресурсу ми здійснимо заходи з фінансування цього дефіциту, або вийшовши і розміщуючи свої європейські зобов`язання, так звані євробонди, або вийшовши на запозичення в інший спосіб. Це наше право», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що буквально місяць тому Україні не вдалося розмістити свої євробонди через несприятливі умови на ринку.

«Фінансова ситуація на ринках була несприятлива. Ми ухвалили рішення, що на тих умовах, які нам запропонували – для нас це не вигідно. Ми пішли з ринку, але це зовсім не означає, що ми не маємо можливості повернутися. Ми повернемося тоді, коли для нас будуть вигідні умови», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр відзначив, що дефіцит Держбюджету в поточному році не може перевищувати 60 млрд. грн. «Це гігантська сума. І ці 60 мільярдів, а минулого року було більше 100 млрд.,... - ця гігантська сума має заміщатися позиками - іншого механізму у нас немає», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня ц.р. Україна почала десятиденне road show (роуд-шоу) своїх єврооблігацій. В результаті випуску урядових паперів планувалося залучити 2 млрд. дол. на термін 10 років.

16 липня ц.р. Міністерство фінансів України повідомило, що прийнято рішення відкласти випуск єврооблігацій. «Україна вдячна інвесторам за виявлену значну цікавість до її роуд-шоу і продуктивні зустрічі з інвесторами. Враховуючи, що є інші джерела фінансування, і позицію ліквідності, Міністерство фінансів ухвалило рішення на даний момент не реалізовувати нову трансакцію. Україна постійно розглядатиме можливість залучення фінансування на міжнародних ринках капіталу, виходячи зі своїх потреб і ринкової ситуації», – наголошувалося в повідомленні Мінфіну.

Експерти висловлювали думку, що недостатній попит на єврооблігації України став однією з причин перенесення їх випуску. При цьому, на їхню думку, на рішення уряду відкласти випуск єврооблігацій, поза сумнівом, вплинула можливість одержання кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Коли б не очікуваний кредит від МВФ, то український уряд вимушений був би погодитися із запропонованими інвесторами умовами, вважає начальник відділу аналізу фінансових ринків АБ «ІНГ Банк Україна» Олександр ПЕЧЕРІЦИН.