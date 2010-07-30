Начальник київського метро чи то звільнений, чи то ні
21:05, 30 липня 2010Суспільство
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Доживемо до понеділка
Начальник комунального підприємства “Київський метрополітен” Петро МІРОШНИКОВ до 3 серпня перебуває у відпустці.
Про це УНІАН повідомили у метрополітені, коментуючи інформацію ЗМІ щодо звільнення П.МІРОШНИКОВА.
У прес-службі Київської міської держадміністрації порекомендували почекати “до понеділка, коли буде зроблено офіційну заяві”.
При цьому не спростували, але й не підтвердили інформацію про звільнення П.МІРОШНИКОВА.
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