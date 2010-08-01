У Донецьку автобус врізався у храм: 4 поранених

У Донецьку через відмову гальм автобус, що перевозив гірників шахти ім. Засядька, врізався у храм, постраждали четверо вірян церкви.

Факт дорожньо-транспортної події, яка сталася учора увечері, підтвердили УНІАН в Донецькому міському управлінні ДАІ.

«Така подія, на жаль, мала місце. Згідно з оперативним зведенням – у автобуса відмовили гальма», - сказали в міському управлінні і додали, що «у автобуса відмовили гальма, і тому, водій, певна річ, потім не впорався з керуванням, в результаті - стався наїзд на храм».

У результаті ДТП постраждали четверо літніх вірян, яких з травмами було доставлено до лікарні. Крім того, частково пошкоджено будівлю храму.

Правоохоронці пояснили, що остаточні висновки щодо аварії буде зроблено після проведення експертизи транспортного засобу.

«Ще проводитиметься автотехнічна експертиза гальмівної системи, яка точно з’ясує, чому відмовили гальма, і водій не впорався з керуванням», - констатували в управлінні.

При цьому працівники ДАІ підкреслили, що в регіоні висока температура повітря тримається вже довго, протягом цілого місяця, тому усі водії мають пильно стежити за технічнім станом свого авто і реально оцінювати свій стан здоров`я, адекватність своєї поведінки за кермом за високої температури повітря, якщо автозасіб не оснащено кондиціонером.