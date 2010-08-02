За втечу з-під варти трьох затриманих покарали 17 міліціонерів

У Харкові за втечу трьох затриманих з приміщення Київського райвідділу міліції покарано 17 працівників Головного управління МВС України в Харківській області.

Про це повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків ГУ МВС в області.

Зокрема, зазначили в ЦГЗ, обставини втечі в Харкові розслідувала комісія Міністерства внутрішніх справ. Члени комісії дійшли висновку, що "за порушення службової дисципліни" з органів внутрішніх справ мають бути звільнені двоє правоохоронців.

Крім того, ще 15 міліціонерів, за рішенням комісії, були притягнуті до "суворої дисциплінарної відповідальності".

Як повідомляв УНІАН, 27 липня з Київського райвідділу міліції втекли троє затриманих. Впродовж доби втікачів знайшли співробітники Держдепартаменту виконання покарань в Харківської області.