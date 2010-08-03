Запорізький собор висадили шахраї, щоб налякати панотця

Вибух в Свято-Покровському соборі влаштували двох шахраїв, які під виглядом священнослужителів наживалися на парафіянах, які приходили в собор. Про це "РепортерUA" повідомив співрозмовник у правоохоронних органах Запоріжжя.

- Коли панотець собору дізнався про таке шахрайство, він спробував покарати їх і прикрити шахрайський бізнес в соборі. У помсту шахраї влаштували вибух. Можливо, мета була налякати, тільки з вибухівкою перестаралися. Зараз ці дві люди затримані, - розповів співрозмовник.

28 липня в Свято-Покровському храмі в Запоріжжі пролунав вибух. За словами служителів храму, вибухнув згорток, який лежав біля дверей храму. Постраждали дев`ятеро людей, у лікарні на операційному столі померла найтяжча постраждала - 80-річна черниця Людмила.