З Києва до Воронежа вилетіли два пожежні літаки

Сьогодні з Києва до Воронежа вже вилетіли два літаки АН-32П МНС України, призначенні для гасіння лісових та торфових пожеж, що вирують на території Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, орієнтовно літаки перебуватимуть в Росії 20 діб, за умови ускладнення ситуації цей час буде подовжено.

У прес-службі нагадали, що відповідно до доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та в рамках міждержавної угоди щодо надання взаємної допомоги у випадках надзвичайних ситуацій, Україна запропонувала Російській Федерації допомогу у ліквідації масштабних пожеж, які охопили вже понад 170 гектарів та забрали 40 життів.

Крім того, у п‘яти прикордонних областях України – Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Донецькій – у стані готовності перебувають 77 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 233 одиниці особового складу.

У прикордонній смузі створено плани взаємодії між областями України та Росії, згідно з якими в разі необхідності сконцентровані сили забезпечать пожежну безпеку на території України у випадку, якщо пожежа набуде транскордонного характеру, або на запит Російської Федерації вирушать на її територію.

Крім того, для надання допомоги постраждалим росіянам готовий опіковий центр м.Донецьк, оздоровчі заклади України також готові прийняти на оздоровлення та реабілітацію дітей з постраждалих регіонів.

Як повідомляв УНІАН, боротьба з лісовими пожежами в Росії, що охопили більш як 500 тисяч гектарів землі, триває з кінця липня. За останніми підрахунками, збитки від пожеж перевищили 6,5 мільярда рублів. На боротьбу з вогнем кинуто військовослужбовців, а також авіатехніку.

2 серпня Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій заявило про готовність надати Росії допомогу в гасінні пожеж.

Сьогодні, 3 серпня, Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ дозволив МНС використовувати авіатехніку України та Азербайджану при ліквідації осередків загоряння в Росії.