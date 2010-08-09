Міліція розгорнула полювання на торговців курильними сумішами

Міліція Донецької області за дві доби оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на посилення боротьби з незаконним обігом наркотиків і психотропних речовин, вилучила з торговельної мережі психотропних і токсичних речовин на 25 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області із посиланням на начальника відділу обласного УБОЗ Сергія ЯКОВЕНКА.

За його словами, 5-6 серпня співробітниками його підрозділу спільно з представниками Управління захисту прав споживачів була проведена перевірка торговельних точок, які, за оперативною інформацією, здійснювали реалізацію курильних сумішей і нюхальних речовин. Під час цього рейду було вилучено товарів, що містять психотропні й токсичні речовини, які впливають на фізичний стан людини, на суму близько 25 тис. грн.

Зараз співробітники правоохоронних органів встановлюють канали доставки цих товарів, а також осіб, причетних до їх розповсюдження та реалізації.

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